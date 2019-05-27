مدرب الديوانية يحذر من وفاة اللاعبين بسبب درجات الحرارة

2019/05/27 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر المدير الفني لكرة الديوانية، رزاق فرحان، من درجات الحرارة العالية التي يلعب فيها لاعبي الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، مبيناً ان الامر قد يتسبب بوفاة اللاعبين.وقال فرحان في تصريح لـ/ المعلومة/ إنه “لا يوجد دوري في العالم يخوض مبارياته في مثل هذه الاجواء اللاهبة الا في العراق وباعتقادي ان مثل هذا النشاط […]

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