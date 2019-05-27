اكثر من 60 محاولة انتحار في البصرة خلال ثلاثة اشهر

2019/05/27 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة عن رصد اكثر من ٦٠ محاولة للانتحار ، ١٠ حالات منها انتهت بالموت ، خلال الربع الاول من السنة الحالية في البصرة.

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