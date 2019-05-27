مدرب اشبال العراق:مستوى اللاعبين متقارب ولدينا برنامج خاص لتحضير المنتخب

2019/05/27 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المدير الاداري لمنتخب الاشبال بكرة القدم حميد رشيد على تقارب المستوى الفني للاعبين مشيرا الى اعداد برنامج خاص لتهيئة المنتخب تحضيرا للاستحقاقات الخارجية المقبلة.وقال رشيد في بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم وتلتقه وكالة صدى , ان” الجهاز الفني أعطى الفرصة الكافية لجميع اللاعبين الذين خضعوا للاختبارات على مدى ١٦ وحدة تدريبية وتم الاطلاع

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