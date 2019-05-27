الرافدين يعلن ضوابط سلفة الـ100 مليون

2019/05/27 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى موقع "الغدير"، نسخة منه، إنه" ولغرض تقديم الدعم للجامعات والمدارس الاهلية والمساهمة في تهيئة البيئة التربوية المناسبة.تقرر منح قروض تشغيلية لتوسيع اعمال الجامعات والمدارس الاهلية لكافة المراحل وفق الالية المبينة ادناه".- مبلغ القرضرياض الاطفال ( 25) مليون دينارالمدارس الابتدائية ( 50) مليون دينارالمدارس المتوسطة والثانوية ( 75) مليون دينارالجامعات الاهلية ( 100) مليون دينار2- مدة القرض ( 5) سنوات بضمنها سنة امهال3- يتم تقديم عقار مناسب من قبل طالب القرض ويتم رهنه تأمينيا من الدرجة الاولى لصالح المصرف بحيث تغطي قيمته ( مبلغ القرض + 20% ).

المستمسكات المطلوبة1- يتم تقديم طلب للحصول على قرض تشغيلي2- يتم تقديم المستمسكات الثبوتية لطالب القرض ( هوية الاحوال المدنية , بطاقة السكن ) او البطاقة الوطنية الموحدة لمن صدرت له

3- يقدم طالب القرض الاجازة الخاصة بفتح المشروع والموافقات الاصولية من الجهات المعنية ( وزارة التربية او وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )

4- تقديم صورة قيد حديثة للعقار المراد رهنه لصالح المصرف .اجراءات الفرع- يتم الكشف عن المشروع واستحصال تاييد مدير الفرع بان المشروع متكامل من ناحية الانجاز .- يتم اجراء الكشف على العقار المقدم كضمان واعداد تقرير الكشف حسب الضوابط ورهن العقار رهنا تأمينيا من الدرجة الاولى لصالح المصرف .- التأكد من صحة صدور كافة المستندات المقدمة- يتحمل المقترض كافة الرسوم والمصاريف المتعلقة بالقرض- في حالة تأخير تسديد الفوائد والاقساط لاي سبب كان تستوفى فائدة تاخيرية وعلى عدد ايام التاخير وحسب الشروط والضوابط.انتهى..م.ر

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