محافظ بغداد: إكمال قوائم أسماء صرف أجور نقل المحاضرين المجانيين لمديريات تربية محافظة بغداد

2019/05/27 | 12:05

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أعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، الاثنين، إكمال قوائم أسماء صرف أجور نقل المحاضرين المجانيين لمديريات تربية محافظة بغداد

وقال الجزائري في بيان ، انه تم "ارسال القوائم الى دائرة الموازنة التابعة لوزارة المالية لاتخاذ مايلزم بصدد صرف أجور النقل للمحاضرين المجانيين للمدارس التابعة لمديريات تربية الكرخ الاولى والثانية والثالثة والرصافة الاولى والثانية والثالثة".

واشار الى ان "المديريات المذكورة تتحمل صحة ودقة البيانات المرسلة".

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