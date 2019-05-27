الخارجية الفرنسية تعلن عن احترامها لسيادة سلطة القضاء العراقي والذي قضى باعدام ثلاثة فرنسيين

2019/05/27 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن وزارة الخارجية الفرنسية يوم الاثنين عن احترامها لسيادة سلطة القضاء العراقي والذي قضى باعدام ثلاثة فرنسيين مدانين بقضايا الارهاب.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، انه "نعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ".

واضافت ان "سفارتنا في العراق ستنقل الموقف الفرنسي من عقوبة الإعدام ونحترم سيادة السلطات العراقية".

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