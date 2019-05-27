العراق يشارك بالقمة الاسلامية بمكة المكرمة بوفد يرأسه برهم صالح

2019/05/27 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك العراق بالقمة الاسلامية المقرر عقدها بمكة المكرمة يوم الجمعة المقبل بوفد يرأسه رئيس الجمهورية برهم صالح .وذكرت مصادر رسمية ان برهم صالح سيترأس الوفد العراقي المشارك بالقمة الاسلامية التي من المنتظر ان يشارك بها اكثر من خمسين بلدا اعضاء في منظمة التعاون الاسلامي .ومن المنتظر ان يترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان […]

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