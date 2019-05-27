دعوات لاجتماع موسع للزعامات والرئاسات لتوحيد الموقف بشأن أزمة واشنطن وطهران

2019/05/27 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..دعت النائب عن تحالف البناء ميثاق الحامدي, الاثنين, الزعامات السياسية والرئاسات الثلاث الى اجتماع وطني موسع لاجل توحيد الموقف بشأن الازمة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.وقالت الحامدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اجتماعات ثنائية وثلاثية ولقاءات منفردة بين الزعامات ورؤساء السلطات قد حصلت خلال الفترة الماضية ومازالت مستمرة بشان تصاعد التوتر […]

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