وزير الداخلية الفرنسي : أعتقال مشتبه به في أطار التحقيق بتفجير ليون الجمعة الماضية

2019/05/27 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير نقلاً عن صحيفة الفيغارو الفرنسية أعتقال مشتبه به في أطار التحقيق بتفجير ليون الجمعة الماضية.

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