2019/05/27 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع الشرطة الاتحادية في وادي محكور وجبل الغرة بهدف تطهيرهما وتأمين محيط الحويجة من تهديد “داعش”.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “قوات مشتركة من ألوية الحشد الشعبي 22 و56، و15 في الحشد الشعبي ولواء العمليات الخاصة لعمليات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عملية عسكرية مشتركة في محيط الحويجة لتأمينها من “داعش” وكالة خطوة برس.

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