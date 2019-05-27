تعرف على قائمة تشيلي لكوبا اميركا 2019

2019/05/27 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يتصدر أرتورو فيدال وأليكسيس سانشيز قائمة منتخب تشيلي في رحلته للزود عن لقب بطولة كوبا أمريكا، التي تحتضنها البرازيل في حزيران، في حين غاب عنها الحارس كلاوديو برافو للإصابة.وأعلن المدرب الكولومبي رينالدو رويدا قائمة المنتخب تشيلي من 23 لاعبا للبطولة التي يلعب فيها منتخب “لا روخا” مع اليابان والإكوادور وأوروجواي.وقدم فيدال موسما […]

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