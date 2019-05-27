2019/05/27 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين في العراق، اليوم الاثنين، عن تعرض الإعلامي د.نبيل جاسم للتهديد بعد نشره تقريرا استقصائيا عن ملف فساد.وقالت النقابة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنها “تُعبر عن قلقها البالغ على حياة الإعلامي المعروف د.نبيل جاسم، بعد تعرضه للتهديد بسبب نشر وكالة (بغداد اليوم)

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعلامي معروف يتعرض للتهديد بسبب تقرير عن ملف فساد وكالة خطوة برس.

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