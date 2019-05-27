2019/05/27 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة النزاهة عن تمكَّن مكتب تحقيقها في محافظة ديالى من ضبط عمليَّة تلاعبٍ في صنف الحنطة المُتسلَّمة من قبل الشركة العامَّة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة في المحافظة.وذكر بيان للنزاهة وتلقته وكالة صدى , ان “دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أشارت إلى ضبط

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة تضبـط تلاعـباً بصنـف الحنـطـة المـتسلمـة في ديالى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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