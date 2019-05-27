بيان غير مسؤول وبعيد عن المهنية يطلقه مكتب

2019/05/27 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هادي جلو مرعي

فيما يبدو أنه تهديد صريح لوسائل الإعلام المحلية فقط أطلق المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي بيانا مشددا توعد فيه بالملاحقة القضائية كل من ساهم في نشر معلومات عن قضية محافظ كركوك السابق الذي أحتجز في بيروت، ودعاوي تدخل رئيس الوزراء لإطلاق سراحه، فإن المرصد العراقي للحريات ال...

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