5 فوائد لشرب التمر الهندي في شهر رمضان

2019/05/27 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر التمر الهندي من الثمار التي تنمو بكثرة في دول أمريكا اللاتينية، وآسيا، وجزر البحر الكاريبي، إذ يستخدم بطرق كثيرة ومتنوعة، فيعتمد عليه في تنكيه

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