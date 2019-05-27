الحبس 5 سنوات وغرامة مالية لمدان ادخل اجهزة طبية غير مجازة

2019/05/27 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قضت المحكمة الكمركية للمنطقة الوسطى في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات مع فرض غرامة مالية مقدارها مليار

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