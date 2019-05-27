2019/05/27 | 12:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وقفة أمام القنصلية السعودية باسطنبول احتجاجا على التوجه لإعدام 3 دعاة - تقرير فراس سعدون) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 4HQB69s5EkQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وقفة أمام القنصلية السعودية باسطنبول احتجاجا على التوجه لإعدام 3 دعاة - تقرير فراس سعدون) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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