2019/05/27 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / العثور على جثة رجل مجهول الهوية قضى رمياً بالرصاص شمالي العاصمة

27/05/2019 12:07:00 PM |

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واع /بغداد / ز .أ

عثرت قوة امنية ، الاثنين، على جثة رجل مجهول الهوية قضى رمياً بالرصاص شمالي العاصمة .

وذكر مصدر امني في العاصمة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "قوة أمنية عثرت، صباح اليوم، على جثة رجل مجهول الهوية مرمية باحدى الساحات المتروكة ضمن منطقة سبع البور"، مبنياً أن "الجثة بدت عليها آثار إطلاق نار بمنطقة الصدر".

وأضاف أن "القوة نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاتخاذ اللازم".

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