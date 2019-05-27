صحيفة إسبانية تكشف ما حدث في حافلة برشلونة بعد خسارة الكأس

2019/05/27 | 12:21

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بغداد اليوم/ متابعة

كشفت صحيفة "أس" عما سمته "حالة طوارئ" داخل الحافلة التي تقل الفريق، بعد فقدان...





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