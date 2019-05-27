2019/05/27 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، الاثنين، إكمال قوائم أسماء صرف أجور نقل المحاضرين المجانيين لمديريات تربية محافظة بغداد.وقال الجزائري في بيان وتلقته وكالة صدى، انه تم “ارسال القوائم الى دائرة الموازنة التابعة لوزارة المالية لاتخاذ مايلزم بصدد صرف أجور النقل للمحاضرين المجانيين للمدارس التابعة لمديريات تربية الكرخ الاولى والثانية والثالثة والرصافة الاولى والثانية والثالثة”.واشار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إكمال قوائم صرف أجور نقل المحاضرين لمديريات تربية بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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