2019/05/27 | 12:46

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الشيخ الناصري يدعو لإخراج القوات الأمريكية من العراق ويصف وجودها بالمخزي

الاثنين

27

ايار

2019 :

12:33 pm

23

شدد نائب الأمين لحركة النجباء الشيخ يوسف الناصري على ضرورة إخراج

القوات الأمريكية من العراق واصفا وجودها بالمخزي .



الناصري دعا خلال

استضافته في برنامج مجلس عراقي الذي تبثه قناة آفاق الفضائية إلى

توزيع الثروات بشكل عادل بين أبناء الشعب والى الاهتمام بالطبقات

المسحوقة.

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