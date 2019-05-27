2019/05/27 | 12:46

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الشيخ الكفيشي : واشنطن تقف حائلا أمام الإصلاحات لتشويه وإضعاف الأحزاب الإسلامية

الاثنين

27

ايار

2019 :

12:27 pm

23

اشار الشيخ الكفيشي الى ان الولايات المتحدة تخلط الأوراق للحيلولة

دون إي تقدم يمكن ان يحرزه العراق على مستوى التطور والارتقاء

بالخدمات ، واوضح إن واشنطن تقف بوجه القوى الوطنية التي تعمل

من اجل الإصلاح ، لأنها تريد إضعاف وتشويه الأحزاب الإسلامية.

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