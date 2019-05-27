العراق على موعد مع الذهب في بطولة زايد الرياضية للمواي تاي

2019/05/27 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يسعى المنتخب العراقي للعبة المواي تاي الى حصد الميداليات الذهبية في بطولة زايد الرياضية المقامة منافساتها في مدنية ابو ظبي خلال آيار الجاري.وتمكن اللاعبون حسين سالم واكرم مناحي ومصطفى التكريتي من تحقيق الفوز والوصول الى الادوار الاخيرة من اجل حصد المديالةي الذهبية، حيث سيخضون اليوم الاثنين لقاءات حاسمة من اجل التتويج.يذكر أن […]

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