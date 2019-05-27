بعد قرار توقيفها اتهامات خطيرة بحق بسمة وهبة.. الخوض في الأعراض وأكثر

2019/05/27 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في الوقت الذي دخلت قناة “القاهرة والناس” في أزمة جديدة بسبب برنامج “شيخ الحارة” عقب استقالة الإعلامية بسمة وهبة، التي كانت تستعد لاستكمال تصوير باقي حلقات البرنامج عقب عودتها من أداء مناسك العمرة، حيث لم تصور سوى 26 حلقة فقط، إلا أنه لم يتضح الوضع بشأن مصير الحلقات المتبقية، بعد أن نشب خلاف كبير بين فضائية “القناة” وبسمة، قدمت الأخيرة على إثره استقالتها، بسبب إصرار القناة عرض حلقتها مع ياسمين الخطيب، وذكر الأخيرة أسماء عدة شخصيات عامة، رغم اعتراض مقدمة البرنامج.

كما أعلنت نقابة الإعلاميين، وقف بسمة وهبة، بناءً على تقرير المرصد الإعلامي للنقابة، وما رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة 19 مايو، التي استضافت فيها الفنان ماجد المصري، وخالفت ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وفي الوقت الذي كانت القناة تدرس خيارات الخروج من أزمة الحلقات المتبقية والتفكير في الاستعانة بمذيعة أخرى تكمل بقية الحلقات أو الاعتذار عن باقي الحلقات فوجئت بتطورات الأزمة لتصل أحداثها إلى أقسام الشرطة، حيث كشف طارق سعدة نقيب الإعلاميين أن النقابة حررت محضراً ضد القناة لامتناعها عن استلام قرار النقابة الخاص بوقف بسمة وهبة، مقدمة برنامج “شيخ الحارة”.

وزاد الأمر سوءاً عندما فوجئت إدارة القناة بإصدار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، قرارا بوقف البرنامج لمدة شهر.

وجاءت حيثيات القرار: “بعد الإطلاع على القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٨ لسنة ٢٠١٧ بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتوصيتي لجنة الشكاوى بشأن برنامج شيخ الحارة المعروض على قناة القاهرة والناس، وموافقة المجلس الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦ مايو ٢٠١٩ بمنع بث برنامج شيخ الحارة لمدة مؤقتة لما ارتكبه من مخالفات بحلقة البرنامج المعروضة في ١٩ مايو بالخروج عن القيم والأعراف بشكل يحمل تمييزاً وخوضا في الأعراض واستخدام ألفاظ وعبارات مسيئة تتنافى مع حق الجمهور في مشاهدة إعلام هادف ومخالفة ميثاق الشرف المهني والاعراف المكتوبة”

وتابع: “قرر المجلس منع بث البرنامج لمدة شهر، وإلزام الأمين العام والجهات المختصة بتنفيذ القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

وكانت نقابة الإعلاميين قررت إيقاف الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج “شيخ الحارة”، عن ممارسة النشاط الإعلامي؛ لحين تقنين أوضاعها بالنقابة.

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