النزاهة تضبط تلاعب في محصول الحنطة تسبب بهدر المال العام

2019/05/27 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ديالى

اعلنت هيئة النزاهة في محافظة ديالى، من ضبط عمليَّة تلاعب في صنف الحنطة المتسلمة من قبل الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة

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