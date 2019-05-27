2019/05/27 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / اسعار النفط ترتفع بفعل استمرار خفض الإمدادات في إطار اتفاق أوبك

واع /بغداد / ز .أ

ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، بفعل استمرار خفض الإمدادات في إطار اتفاق "أوبك"، وسط مخاوف بشأن الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول منتصف ليل امس، صعدت عقود خام القياس العالمي "برنت" بنسبة 0.6% إلى 69.10 دولار للبرميل مقارنة بالإغلاق السابق.

كما ارتفعت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.2% إلى 58.73 دولار للبرميل.

وتقوم مجموعة من المنتجين من داخل وخارج منظمة "أوبك" بخفض الإمدادات منذ بداية العام لامتصاص التخمة الزائدة في الأسواق، وتحقيق توازن بين العرض والطلب.

لكن مكاسب اليوم لم تعوض تراجع الأسبوع الماضي، عندما سجلت أسعار النفط أكبر انخفاض في الأسعار هذا العام، وسط مخاوف من أن النزاع التجاري الصيني الأمريكي قد يسرع من تباطؤ الاقتصاد العالمي

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