2019/05/27 | 12:52

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مجلس صلاح الدين يصدر 4 قرارات بخصوص انتشار المواشي بالمحافظة ويفرض غرامة مالية كبيرة

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بغداد اليوم-بغداد

أصدرت محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية ‏وغسيل الاموال في رئاسة ‏استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الإثنين، 27 أيار، 2019، حكما ‏بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات على مدير عام الاسواق ‏المركزية&lrm

بغداد اليوم - اربيل

اعلن وزير المالية في اقليم كردستان ريباز حملان، الاثنين 27 ايار 2019، توزيع رواتب موظفي الاقليم قبل حلول عطلة عيد الفطر فيما وجه شكراً لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال وزير المالية في حكومة والاقتصاد، ريباز حملان، في مؤتم

بغداد اليوم-بغداد

توقعت هيأة الانواء الجوية، والرصد الزلزلي، الإثنين، 27 أيار، 2019، حالة الطقس حتى مساء يوم الجمعة المقبل.

وذكرت الهيأة أن اليوم الاثنين، سيشهد طقسا غائما جزئيا واحيانا غائما في المنطقة الوسطى، وطقسا صحوا مع بعض الغيوم في المنط

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