مجلس نينوى: المرعيد لا يمكنه مباشرة بعمله كمحافظ لهذا السبب

2019/05/27 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد مجلس محافظة نينوى، الاثنين، عدم إمكانية مباشرة منصور المرعيد في منصب المحافظ رغم صدور المرسوم الجمهوري الخاص بتنصيبه دون تقديمه استقالة من البرلمان، كاشفا عن توجه للإبقاء على خلية الأزمة حتى بعد مباشرة المرعيد.وقال عضو المجلس حسام العبار في تصريح لـ/المعلومة/ إن “القانون ينص على إمكانية الجمع بين العمل التنفيذي والتشريعي والجمع […]

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