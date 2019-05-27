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الحبس ثلاث سنوات لمدير عام ‏الاسواق المركزية


الحبس ثلاث سنوات لمدير عام ‏الاسواق المركزية
2019/05/27 | 12:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ خطوة برس أصدرت محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية ‏وغسيل الاموال في رئاسة ‏استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الاثنين، حكما ‏بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات على مدير عام الاسواق ‏المركزية‎.‎ وذكر  مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “المدان ارتكب عمدا مايخالف واجبات ‏وظيفته من خلال ‏قيامه بالموافقة والايعاز على

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