2019/05/27 | 12:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ خطوة برس أصدرت محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الاموال في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الاثنين، حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات على مدير عام الاسواق المركزية. وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “المدان ارتكب عمدا مايخالف واجبات وظيفته من خلال قيامه بالموافقة والايعاز على
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحبس ثلاث سنوات لمدير عام الاسواق المركزية) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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