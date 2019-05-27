الزراعة تتوقع حصاد 1.4 مليون طن من الشعير في نينوى

2019/05/27 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت وزارة الزراعة عن افتتاح عدد من المراكز لاستلام محصول الشعير في محافظة نينوى، متوقعة وصول محصول الشعير في المحافظة إلى 1.4 مليون طن.وقالت الوزارة في بيان تلقت /المعلومة/ نسخه منه ان ” مديرية زراعة نينوى افتتحت عدد من المراكز لاستلام محصول الشعير في المحافظة”، مؤكدة أنه “سيكون استلام المحصول من قبل الشركة […]

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