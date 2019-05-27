2019/05/27 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف عضو المجلس المحلي لقضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار خضر الراشد، الاثنين، عن وجود 69 مشروعا خدميا معطلا في مناطق جنوبي مدينة الفلوجة .وقال الراشد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قضاء عامرية الفلوجة تشكو من وجود 69 مشروع خدمي معطل منذ عام 2013 تم المباشرة بقسم منها ضمن خطة الحكومة المحلية المباشرة بالمشاريع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن 69 مشروعا خدميا معطلا جنوبي الفلوجة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن 69 مشروعا خدميا معطلا جنوبي الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).