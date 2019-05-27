القبض على لص في منطقة سبع أبكار ببغداد

2019/05/27 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الاثنين، القاء القبض على لص في منطقة سبع ابكار بالعاصمة.

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