2019/05/27 | 13:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الاثنين، القاء القبض على لص في منطقة سبع ابكار بالعاصمة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على لص في منطقة سبع أبكار ببغداد ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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