2019/05/27 | 13:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في ألمانيا والسويد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيدتان كورديتان تفوزان بانتخابات البرلمان الأوروبي ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيدتان كورديتان تفوزان بانتخابات البرلمان الأوروبي ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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