النزاهة تضبـط تلاعـباً بصنـف الحنـطـة المستلمة في ديالى

2019/05/27 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة النزاهة عن ضبط عمليَّة تلاعبٍ في صنف الحنطة المُتسلَّمة من قبل الشركة العامَّة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة في محافظة ديالى.واوضحت دائرة التحقيقات في بيان ” ان ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ديالى ضبطت مسؤول مختبرٍ وفاحص مختبرٍ في الشركة العامَّة لتجارة الحبوب – فرع ديالى، استناداً إلى أحكام المادَّة (331) عقوبات؛ […]

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