مجلس صلاح الدين يصوت على عدة قرارات بشأن “الجواميس”

2019/05/27 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..صوت مجلس محافظة صلاح الدين، الاثنين، على ترحيل مالكي المواشي ( الجواميس) من مناطق تل الذهب وسيد غريب والدجيل، فيما قرر فرض غرامات مالية بحق المتسببين بحوادث السير من أصحاب المواشي.وقالت عضو المجلس سعدية العبيدي في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “بعد كثرة الحوادث التي سببتها قطعان الجواميس شمال سامراء وادت للعديد من الضحايا مجلس […]

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