الجمارك: إعادة أصدار اجهزة استنساخ مخالفه في ام قصر الجنوبي

2019/05/27 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطة الجمركية في مركز جمرك ام قصر الجنوبي بمحافظة البصرة ،اليوم الأثنين، عن أعادة أصدار أرسالية تتكون من حاويتين حجم ٤٠قدم تحتوي على اجهزة استنساخ بدون أوراق رسمية .

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