الحبس الشديد 5 سنوات لمدان ادخل ادوية واجهزة طبية غير مجازة

2019/05/27 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت المحكمة الجمركية للمنطقة الوسطى في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، اليوم الاثنين، بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات مع فرض غرامة مالية مقدارها مليار و69 مليون دينار لمدان ادخل ادوية واجهزة طبية بصورة غير رسمية.

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