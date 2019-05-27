9 فوائد مذهلة.. ماذا يفعل السمك بجسمك؟

2019/05/27 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ صحة هل أنت من عشاق المأكولات البحرية وخصوصا السمك؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت على الطريق الصحيح صحيا.واستعرض موقع “boldsky”، الجمعة، عددا من الأسباب الصحية التي قال إنها ستدفع الكثيرين لتناول مزيد من الأسماك، وهي: 1.محاربة ألزهايمر: قالت دراسة أميركية نشرت في 2016 إن تناول السمك بشكل منظم يحسن المادة الرمادية […]

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