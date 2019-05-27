فصل طالب من جامعة الموصل بعد اعتداءه على استاذ وهو في حالة سكر

2019/05/27 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت عمادة كلية علوم البيئة وتقناتها، اليوم الاثنين، عن فصلها لاحد طلبتها بعد اعتداءه على احد الاستاذة وهو في حالة سكر.وقال العمادة في تصريح صحفي وصل “النور نيوز” نسخة منه “تناقلته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي اخبار حول اعتداء طالب سكران على تدريسي في الكلية اثناء الامتحانات ووجه البعض اتهامات للكلية […]

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