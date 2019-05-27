وزارة الداخلية الفرنسية تعلن اعتقال المشتبه به في تنفيذ الهجوم بطرد مفخخ في ليون

2019/05/27 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت نيابة باريس أن رجلا في الرابعة والعشرين من عمره يشتبه بأنه “منفذ” الهجوم بطرد مفخخ في ليون الجمعة 24 أيار 2019 أعتقل في المدينة الواقعة في جنوب شرق فرنسا وأوقف قيد التحقيق.وكتب وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير في تغريدة أنه “تم للتو توقيف” مشتبه به في تفجير الطرد الذي أدى إلى إصابة 13 […]

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