نائب ترامب لخريجي كلية ويست بوينت العسكرية: توقعوا المشاركة في العراق

2019/05/27 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد نائب الرئيس الامريكي مايك بينس في كلمة له امام خريجي كلية ويست بوينت العسكرية، أن العالم مكان خطير وان عليهم ان يتوقعوا المشاركة في العراق او افغانستان.ونقل موقع (بيغ ليغ) الامريكي في تقرير ترجمته /المعلومة / عن بينس قوله إن “بعض الخريجين سينضمون الى ما اطلق عليه تسمية (الحرب على […]

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