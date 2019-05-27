2019/05/27 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مفتشية الداخلية : كشف هدر بقيمه 88 مليون دينار في مديرية المرور ببغداد

27/05/2019 13:13:00 PM |

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واع /بغداد / ز .أ

اعلنت مفتشية وزارة الداخلية، الاثنين، عن كشف هدر بقيمه 88 مليون دينار في أسعار شراء مواد احتياطية لمديرية المرور ببغداد.

وذكر بيان للمفتشية تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "لجنة تدقيقية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية المرور ببغداد اكتشفت وجود هدر بالمال العام في أسعار شراء مواد احتياطية لعجلات المديرية بلغت قيمته 88 مليون دينار".

وأضاف البيان ان "اللجنة اكتشفت وجود تلاعب في مناشئ المواد المشتراة من خلال وضع علامات وماركات تجارية مزورة مخالفة لما تم شراءه وما تم ادراجه في وصولات الشراء".

وأشار البيان الى ان "اللجنة التدقيقية أجرت التحقيق الاداري الابتدائي مع الجهات المشتبه بها في القضية، وأعدت تقريراً فيها قدمته الى المفتش العام مضمنة فيه توصيتها بتشكيل مجلس تحقيقي لمعرفة المتسببين بهدر المال العام والتزوير بغية اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم وتقديمهم الى القضاء".

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