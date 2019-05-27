2019/05/27 | 13:23

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مجلس صلاح الدين يحمل الاجهزة الامنية مسؤولية حرائق حقول المحافظة في جميع القواطع

يتبع .........

بغداد اليوم - ديالى

كشفت مديرية الدفاع المدني في ديالى، الاثنين (27 أيار 2019)، تفاصيل حريق كبير اندلع على الحدود العراقية - الايرانية شرق المحافظة.

وقال مدير اعلام الدفاع المدني، المقدم خالد العبادي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حريق

بغداد اليوم _ صلاح الدين

أصدر مجلس محافظة صلاح الدين، الاثنين (27 أيار 2019)، 4 قرارات بحق أصحاب المواشي في اربع مناطق بالمحافظة.

وذكر المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم التصويت بالاجماع على ترحيل مالكي المواشي، من مناطق سامراء وت

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية ‏وغسيل الاموال في رئاسة ‏استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الإثنين، 27 أيار، 2019، حكما ‏بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات على مدير عام الاسواق ‏المركزية&lrm

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