2019/05/27 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصيب ما لايقل عن 10 أشخاص من بينهم ثمانية موظفين، الاثنين، إثر انفجار استهدف سيارة تابعة لوزارة الحج والشؤون الدينية الأفغانية.ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن بيان أصدرته وزارة الداخلية أن الحادث وقع في حي الشرطة الثاني بمدينة كابول.ولم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة 10 اشخاص بتفجير في كابول) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة 10 اشخاص بتفجير في كابول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).