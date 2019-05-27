2019/05/27 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، اثارت جدلا واسعا، في أوساط لبنان والعراق، حيث تظهر توزيع وجبات إفطار تحمل صور الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين.

ونشرت صفحة تحمل اسم "طرابلس عاصمة الشمال" صورا لوجبات إفطار يتم توزيعها على الصائمين وكتب عليها: "عن روح الرئيس الشهيد صدام حسين.



وأن...

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