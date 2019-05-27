هيئة المنافذ الحدودية تضبط 106 حاوية تسببت بهدر للمال العام بميناء أم قصر

2019/05/27 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت هيئة المنافذ الحدودية من ضبط مئة وست حاويات مخالفة للضوابط تسببت بهدر للمال العام في ميناء ام قصر الشمالي.

واكدت الهيئة في بيان وجود اختلاف كبير بين وزن الشحنة والتصريحة الكمركية وأوامر التسليم، مبينة ان حجم الحاويات يبلغ عشرين قدم مفرغة على اربعة وخمسين شاحنة محملة بمادة المرمر.

واشارت الى تسليم العجلات الى الجهات المسؤولة لضمان عدم اطلاق المواد المضبوطة الا بقرار من قاضي تحقيق هيئة النزاهة.

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