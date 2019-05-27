مجلس نينوى: المرعيد لا يمكنه المباشرة بعمله كمحافظ لهذا السبب

2019/05/27 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/نينوى

اكد مجلس محافظة نينوى، الاثنين، عدم إمكانية مباشرة منصور المرعيد في منصب المحافظ رغم صدور المرسوم الجمهوري الخاص بتنصيبه دون تقديمه استقالة من البرلمان، كاشفا عن توجه للإبقاء على خلية الأزمة حتى بعد مباشرة المرعيد.

وقال عضو المجلس حسام العبار في تصريح اطلعت عليه "الاتجاه برس" إن “القانون ينص على إمكانية الجمع بين العمل التنفيذي والتشريعي والجمع بين وظيفتين ما يلزم المحافظ المنتخب منصور المرعيد تقديم استقالته من البرلمان للمباشرة بعمله رغم صدور المرسوم الجمهوري”.

وأضاف العبار، ان “مجلس محافظة نينوى اقترح إبقاء خلية الأزمة بعد تنصيب المرعيد لإسناد السلطة التنفيذية ولتقديم المشورة الإدارية والامنية”.

واشار العبار الى ان “الطعون المقدمة ضد تنصيب المرعيد باتت غير مجدية بعد صدور قرار رئاسة الجمهورية بشان تنصيب المرعيد محافظا”.

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