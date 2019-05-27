2019/05/27 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء مجموعة نيازك قديمة يعود تاريخها إلى مليوني سنة، لتكون أقدم الأشكال المكتشفة على سطح الأرض.وتوصل علماء جامعة “Aix-Marseille” الفرنسية، إلى هذا الاكتشاف غير العادي، الذي يتكون من 388 نيزكا منفصلا، في صحراء أتاكاما في أمريكا الجنوبية.وباستخدام التواريخ الكونية، قدّروا متوسط عمرها بنحو 710 آلاف سنة.وحسب العلماء أيضا متوسط معدل الحطام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف أقدم مجموعة نيازك على الأرض وكالة صدى الاعلام للانباء.

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