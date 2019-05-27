اعتماد التدريس الالكتروني في 500 مدرسة

2019/05/27 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفتْ لجنة التربية النيابية عن اعتماد برنامج التدريس الالكتروني في الفي مدرسة في عموم العراق، لافتة الى ان الاشهر الستة المقبلة ستشهد ادخال البرنامج على 500 مدرسة في بغداد على ان يتبعها ادخاله الى العدد المتبقي من المدارس.

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