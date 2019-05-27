الذهب يواصل الصعود بفعل الخلاف التجاري الامريكي الصيني

2019/05/27 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..لامس الذهب أعلى مستوى خلال أكثر من أسبوع، الاثنين، نتيجة مخاوف من حرب تجارية طويلة بين الولايات المتحدة والصين.وأضر التوتر بين البلدين بالمعنويات، بينما عززت بيانات أميركية اقتصادية ضعيفة التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1286.21دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة […]

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